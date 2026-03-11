Iran, si divide la nazionale di calcio femminile: sei atlete hanno ottenuto asilo in Australia

È un lungo viaggio di ritorno, carico di tensioni e incertezze. Dall'Australia alla Malesia, prima tappa del percorso verso casa, verso l'Iran. All'aeroporto di Kuala Lumpur, le giocatrici della nazionale di calcio femminile iraniana si fanno riprendere, ma non una parola sul clamore suscitato dalla loro protesta in mondovisione, quando alla prima partita della Coppa d'Asia sono rimaste in silenzio durante l'inno. In queste ore, in trasferta, mancano sei atlete: dopo le prime cinque che hanno ottenuto asilo politico da Canberra, se ne sono aggiunte altre due. All'ultimo momento però, forse tormentata dalla paura per le possibili ritorsioni, una di loro si è tirata indietro.