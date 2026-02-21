Iran, sempre più concreto l'attacco Usa

Il tempo corre in Iran verso un epilogo che appare inesorabile, perché l'ipotesi di un attacco statunitense alla Repubblica islamica è sempre più concreto. Nel Paese la tensione è altissima sia sul fronte interno che esterno. In queste ore centinaia di studenti si sono radunati nelle università di Teheran e Mashhad per ricordare i giovani uccisi dal regime degli Ayatollah. Scontri con le forze di sicurezza: il regime tenta di sedare il dissenso e intanto si prepara a uno scontro con Washington, che ha dispiegato in Medio Oriente una forza militare pari a quella presente durante l'invasione dell'Iraq nel 2003.