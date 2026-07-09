dopo la fine del cessate il fuoco tra Washington e Teheran

Iran, seconda notte di raid americani nel Paese

Il comando centrale americano ha fatto sapere di aver colpito almeno 170 obiettivi negli ultimi due giorni

di Francesca Canto
09 Lug 2026 - 13:19
01:34 
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