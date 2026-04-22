Iran, saltati i colloqui di Islamabad

Il conflitto in Iran scivola pericolosamente nella trappola di una guerra senza fine, dove gli annunci di un'imminente soluzione negoziale si trasformano nell'estenuante attesa di una vera tregua, puntualmente rimandata. I colloqui di Islamabad, dati come "risolutivi" alla vigilia da Donald Trump, sono saltati. Il vicepresidente JD Vance ha annullato il suo viaggio in Pakistan, così come la delegazione iraniana. "Teheran ha respinto le condizioni statunitensi per i negoziati, su Hormuz e sul programma nucleare", fa sapere la tv di Stato, aggiungendo che Trump "ha esteso unilateralmente il cessate il fuoco".