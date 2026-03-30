Iran, pronta una massiccia operazione di terra

Decine di bombardieri B52 partiti alla volta delle basi europee, per poi dirigersi in Medio Oriente. Stessa destinazione per la portaerei George Bush, in sostituzione della Gerald Ford finita fuori servizio. Aviazione e marina chiamata a coprire un eventuale sbarco: altri 3500 Marines avrebbero già raggiunto le basi americane intorno all'Iran. Molti di più, fino a 17 mila, potrebbero presto seguirli. Uomini e mezzi che il Pentagono sta mettendo in campo per sferrare una massiccia operazione di terra, finora non meglio definita, in attesa di una decisione definitiva di Donald Trump, che al momento si limita a ipotesi e minacce più o meno velate.