Hormuz, Teheran replica all'operazione Usa Project Freedom: "È una violazione della tregua"
L'iniziativa statunitense per liberare le navi bloccate nello Strettodi Elia Milani
Si chiama "Project Freedom", progetto libertà. È l’iniziativa annunciata dal presidente Trump per liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz. Sul social Truth il tycoon ha scritto che a partire da lunedì mattina le navi della marina americana libereranno le imbarcazioni bloccate in quelle acque.
A supporto dell’iniziativa lo Us Central Command ha detto di aver schierato 15mila militari, cacciatorpediniere lanciamissili oltre a 100 velivoli terrestri e navali. Il Project Freedom è stato definito dal capo della Casa Bianca un’azione umanitaria: se verrà fermata, gli Stati Uniti agiranno con la forza.