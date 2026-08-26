Iran, primi effetti delle sanzioni americane: colpite società in paradisi fiscali che fanno affari con Teheran
Nel mirino banche, assicuratori, società di navigazione e trader di materie prime"di Alfredo Macchi
Sono già quasi 60 le società, le persone fisiche e le navi sanzionati da Washington nella sua guerra finanziaria contro l’Iran. L'operazione isolamento economico decisa dalla casa bianca colpisce chi fa affari con Teheran nei settori marittimo, dell'aviazione, dell'oro, della tecnologia e degli asset digitali, oltre al commercio del petrolio.