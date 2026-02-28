Iran, perché Trump ha deciso di attaccare ora

"Gli Stati Uniti hanno avviato importanti operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano, eliminando le minacce imminenti del regime iraniano". Donald Trump parla alla nazione in un video-messaggio postato sul suo social, quando l'attacco americano e israeliano contro l'Iran era già in corso da un paio d'ore. Trump ha parlato di un'operazione massiccia e continua: il Pentagono infatti, secondo le prime notizie, avrebbe pianificato attacchi per almeno quattro giorni consecutivi.