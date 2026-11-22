La televisione di Stato iraniana ha diffuso le immagini della presentazione di un nuovo lanciamissili della Guardia Rivoluzionaria, mostrando alcuni dei principali vertici militari all’interno di un complesso sotterraneo. Secondo il media, il nuovo lanciamissili si distingue da quello già utilizzato il 7 aprile, capace di sparare due missili a propellente solido contro obiettivi americani e israeliani. Il sistema appena presentato è invece progettato per missili a propellente liquido