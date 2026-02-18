Iran, parlamentare strappa foto con Mattarella e altri leader Europei

Un gesto grave e clamoroso. Un deputato iraniano, Mojtaba Zarei, durante la sessione inaugurale del parlamento di Teheran, ha strappato una foto dove il Capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella, era ritratto insieme ad altri leader europei. Assieme a lui il leader francese Macron, quello tedesco Merz, ma anche Re Felipe di Spagna e la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il deputato iraniano è perfino andato oltre, con insulti e offese, definendo l'Europa: "La patria del nazismo e del fascismo". Nel mirino anche l'europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri, che pochi giorni fa, a Strasburgo, aveva strappato l'immagine di Khamenei come atto di solidarietà verso il popolo iraniano che lotta per la libertà. Intanto, il Ministro degli esteri Tajani convoca l'ambasciatore della Repubblica islamica a Roma, denunciando un atto ostile nei nostri confronti.