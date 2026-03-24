Iran, nuovi missili su Tel Aviv: Israele risponde colpendo Teheran e il Libano

Sette ondate di missili lanciati dall’Iran contro Israele in meno di dieci ore. Teheran alza il tiro e colpisce un quartiere residenziale nel centro di Tel Aviv: un missile con una testata da cento chili di esplosivo è piombato tra gli edifici: almeno 4 feriti, la facciata di un palazzo distrutta e valutazioni in corso sugli altri due, non è esclusa infatti la possibilità di crollo. Immediata la risposta israeliana: bombe sull’Iran, a partire da Teheran dove è stato colpito il quartier generale della sicurezza dei pasdaran, e sulle regioni occidentali del paese, dove sono state prese di mira infrastrutture e lanciatori di missili. Inoltre, l'esercito israeliano ha intensificato le operazioni militari in Libano: a Beirut attaccato un edificio dell'emittente tv legata a Hezbollah e colpito un altro ponte sul fiume Litani nel sud del paese.