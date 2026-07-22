Iran, nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro target militari
Con l'obiettivo, sottolinea il Comando Centrale, di "degradare le capacità di Teheran"di minacciare le imbarcazioni commerciali nello Stretto di Hormuz"
Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva. Lo annuncia il Us Central Command sottolineando che i raid puntavano a "degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello Stretto di Hormuz". Inoltre, nella nota del Centcom si legge: "Dagli inizi di maggio, le forze americane hanno aiutato a facilitare il transito di circa 900 navi commerciali e 450 milioni di barili di petrolio".