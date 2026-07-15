Iran, nuova ondata di attacchi americani: colpita l'isola di Greater Tunb nello Stretto di Hormuz
Il consiglio del golfo condanna gli attacchi a Bahrein, Kuwait e Giordania, ma l'Iran non arretra nella rappresaglia contro gli Usadi Isabella Josca
Nuova ondata di attacchi americani sull'Iran: colpita l'isola di Greater Tunb, punto strategico nello Stretto di Hormuz. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. La Repubblica islamica risponde colpo su colpo, con tanto di video per mostrare i missili diretti in Bahrein, Kuwait e Giordania. Attacchi condannati dai paesi del Golfo e criticati anche dal Cremlino: la situazione è preoccupante e tutt'altro che stabile. Ma Trump prepara l'ennesima escalation.