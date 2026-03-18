Iran, non si blocca la corsa dell'aumento dei prezzi delle materie prime

Il conflitto in Medio Oriente, e la chiusura dello Stretto di Hormuz, sono responsabili della corsa folle dei prezzi. Il costo delle materie prime come carburanti e gas sta continuando a salire. Scoperti due maxi giacimenti nel Mar Mediterraneo contenenti una quantità di gas pari al 70% di tutte le riserve italiane. Il "tesoro" è stato scoperto da Eni a 200 chilometri da Lampedusa, in Sicilia. 28 miliardi di metri cubi di gas sono pronti a rifornire anche l'Italia tramite il gasdotto di Gela.