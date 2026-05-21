Gli Usa abbordano una nave militare iraniana: le immagini dei militari che scendono dagli elicotteri

Mercoledì l'esercito statunitense ha dichiarato di aver abbordato nel Golfo di Oman una petroliera battente bandiera iraniana sospettata di aver tentato di violare il blocco americano. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato sui social media che la M/T Celestial Sea è stata perquisita e dirottata dopo essere stata sospettata di voler raggiungere un porto iraniano. Si tratta almeno della quinta nave commerciale a essere stata abbordata da quando l'amministrazione Trump ha imposto il blocco alla navigazione iraniana a metà aprile, pochi giorni dopo l'inizio del cessate il fuoco, per esercitare pressioni su Teheran affinché riaprisse lo stretto e accettasse un accordo per porre fine alla guerra