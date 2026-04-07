Iran mostra i rottami degli aerei Usa dopo il blitz per salvare il soldato ferito
Washington rivendica il recupero riuscito dopo una complessa operazione
Gli Stati Uniti hanno portato in salvo un militare disperso in Iran dopo l’abbattimento di un F-15, al termine di un’operazione che ha coinvolto centinaia di uomini e diversi mezzi. Durante il blitz, due MC-130 sono stati distrutti dagli stessi americani perché impossibilitati a decollare da una pista improvvisata. La tv di Stato Press TV ha mostrato immagini dei presunti rottami.