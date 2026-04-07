Iran mostra i rottami degli aerei Usa dopo il blitz per salvare il soldato ferito

Gli Stati Uniti hanno portato in salvo un militare disperso in Iran dopo l’abbattimento di un F-15, al termine di un’operazione che ha coinvolto centinaia di uomini e diversi mezzi. Durante il blitz, due MC-130 sono stati distrutti dagli stessi americani perché impossibilitati a decollare da una pista improvvisata. La tv di Stato Press TV ha mostrato immagini dei presunti rottami.