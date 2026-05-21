Speciale Guerra in Iran
il veto della guida suprema

Iran, Mojtaba Khamenei: "L'uranio arricchito non lascerà la Repubblica islamica"

Con questa decisione, Khamenei si oppone a una delle principali richieste della Casa Bianca nei colloqui di pace

di Elia Milani
21 Mag 2026 - 19:06
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