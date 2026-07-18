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Iran, missili e jet Usa nella settima ondata di attacchi

Il Centcom ha fatto sapere di aver concentrato la sua potenza di fuoco su obiettivi logistici e militari nella Repubblica islamica

18 Lug 2026 - 08:42
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