Speciale Guerra in Iran
RIPRESE AEREE

Iran, migliaia di cittadini in piazza per l'ultimo saluto all'ayatollah Ali Khamenei

Migliaia di iraniani si sono riversati nelle piazze di Teheran per dedicare un ultimo saluto al defunto Khamenei

06 Lug 2026 - 10:40
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