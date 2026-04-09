Crisi in Medio Oriente

Iran, Meloni: "Se crisi prosegue ragionare su stop a Patto Stabilità"

"Servirebbe risposta non dissimile da quella per la pandemia"

09 Apr 2026 - 10:18
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La premier Giorgia Meloni, nell'informativa alla Camera."Se la crisi in Medio Oriente vedrà una nuova recrudescenza, dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea, non dissimile per approccio e strumenti a quella messa in campo per la pandemia. In quel caso, riteniamo che non debba essere un tabù discutere della sospensione temporanea del patto di stabilità e crescita: non una deroga per un singolo Stato ma un provvedimento generalizzato".Così la premier Giorgia Meloni, nell'informativa alla Camera.

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