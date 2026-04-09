Iran, Meloni: "Se crisi prosegue ragionare su stop a Patto Stabilità"
"Servirebbe risposta non dissimile da quella per la pandemia"
La premier Giorgia Meloni, nell'informativa alla Camera."Se la crisi in Medio Oriente vedrà una nuova recrudescenza, dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea, non dissimile per approccio e strumenti a quella messa in campo per la pandemia. In quel caso, riteniamo che non debba essere un tabù discutere della sospensione temporanea del patto di stabilità e crescita: non una deroga per un singolo Stato ma un provvedimento generalizzato".Così la premier Giorgia Meloni, nell'informativa alla Camera.