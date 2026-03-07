Iran, Meloni: "Al lavoro per tutelare la sicurezza degli italiani"

"Seguo costantemente con i ministri competenti gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il governo è al lavoro senza sosta per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini, per tutelare gli interessi dell'Italia". Così in un video sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Insomma è certamente una fase difficile, però il governo è impegnato a proteggere la sicurezza dell'Italia, impegnato a proteggere la sicurezza dei cittadini, impegnato a sostenere ogni iniziativa volta alla ricerca della pace", conclude.