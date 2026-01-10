Logo Tgcom24
Mondo
LE ULTIME IMMAGINI DELLE PROTESTE

Iran, manifestanti nelle strade di Teheran | Sale a 65 il bilancio delle vittime fuori dalla capitale

Si intensificano le proteste nelle principali città della Repubblica Islamica."Arrestate 2.311 persone

10 Gen 2026 - 11:05
00:55 

I manifestanti a Teheran scendono in massa nelle strade durante il blackout di Internet. L'agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency, intanto, afferma che il numero delle vittime delle proteste in Iran è salito a 65. La maggior parte dei morti è stata segnalata fuori Teheran, nelle province di Chaharmahal e Bakhtiari, Ilam, Kermanshah e Fars. L'Hrana ha affermato che sono state arrestate 2.311 persone.

