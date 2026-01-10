Iran, manifestanti nelle strade di Teheran | Sale a 65 il bilancio delle vittime fuori dalla capitale

I manifestanti a Teheran scendono in massa nelle strade durante il blackout di Internet. L'agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency, intanto, afferma che il numero delle vittime delle proteste in Iran è salito a 65. La maggior parte dei morti è stata segnalata fuori Teheran, nelle province di Chaharmahal e Bakhtiari, Ilam, Kermanshah e Fars. L'Hrana ha affermato che sono state arrestate 2.311 persone.