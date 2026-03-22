Iran, le sei richieste per la pace avanzate da Teheran

Pace duratura, chiusura delle basi militari Usa nella regione, risarcimento all'Iran, fine della guerra contro i gruppi regionali affiliati, nuovo regime giuridico per lo Stretto di Hormuz ed estradizione e perseguimento penale degli operatori dei media anti-Iran. Sono le sei richieste avanzate da Teheran per porre fine al conflitto con Stati Uniti e Israele. Le richieste avanzate dall'Iran sono arrivate dopo che il presidente americano, Donald Trump, ha lanciato una ultimatum al Paese chiedendo di riaprire lo Stretto di Hormuz.