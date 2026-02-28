Iran, le reazioni del mondo all'attacco

Da giorni le cancellerie europee e i governi di molti Paesi si stavano preparando a un attacco statunitense e israeliano contro l'Iran. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione telefonica urgente a palazzo Chigi con il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il ministro della Difesa.