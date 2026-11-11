Iran, le Guardie Rivoluzonarie svelano una nuova base missilistica sotterranea

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha svelato una nuova base missilistica: le immagini sono state diffuse dalla televisione di Stato iraniana. I media statali iraniani avrebbero mostrato inoltre Ali Abdollahi, capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, e Majid Mousavi, comandante della Forza Aerospaziale delle Guardie Rivoluzionarie, visitare sezioni del complesso sotterraneo.
Le autorità non hanno divulgato la posizione della struttura né specificato quando è avvenuta la visita. Durante la visita, Abdollahi ha avvertito che l'Iran potrebbe estendere la sua rappresaglia oltre il Medio Oriente se dovesse essere stato nuovamente attaccato. "Se il nemico dovesse fare un'altra mossa contro di noi, la nostra risposta si estenderà oltre la regione," ha detto.