Iran, le Guardie Rivoluzonarie svelano una nuova base missilistica sotterranea

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha svelato una nuova base missilistica: le immagini sono state diffuse dalla televisione di Stato iraniana. I media statali iraniani avrebbero mostrato inoltre Ali Abdollahi, capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, e Majid Mousavi, comandante della Forza Aerospaziale delle Guardie Rivoluzionarie, visitare sezioni del complesso sotterraneo.