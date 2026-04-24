Iran, le condizioni di Mojtaba Khamenei: nascosto e con il volto tumefatto

Mojtaba Khamenei sarebbe vivo, gravemente ferito, ma mentalmente lucido. A riportarlo sono fonti interne al regime degli Ayatollah, citate dal New York Times, secondo cui la nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica, succeduto al padre Ali, sarebbe nascosto in un luogo segreto, dopo che un raid di Washington e Tel Aviv aveva colpito l'edificio dove si trovava con la sua famiglia il 28 febbraio scorso. Il leader religioso avrebbe il volto tumefatto e avrebbe bisogno di un intervento di chirurgia plastica. Il viso e le labbra sarebbero ustionati, motivo per cui fatica a parlare. Avrebbe subito tre operazioni a una gamba e una alla mano. Sarebbe molto debole e vulnerabile, motivo per cui non avrebbe registrato alcun video per la televisione di Stato. Ma non solo, qualsiasi contatto con il pubblico potrebbe permettere alle forze israelo-americane di individuarlo e ucciderlo. Con lui c'è solo un'equipe di medici, che include il presidente Masoud Pezeshkian, che è anche cardiochirurgo e il ministro della Sanità. I Pasdaran e gli alti funzionari governativi comunicano con lui attraverso biglietti scritti a mano, trasmessi tramite una catena umana, da un corriere fidato all'altro. Tuttavia rimangono i dubbi su chi stia davvero esercitando il potere in Iran. Ad aver preso il controllo sarebbero propio i Guardiani della Rivoluzione, che starebbero pian piano trasformando la teocrazia iraniana in un regime militare.