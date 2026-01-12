Logo Tgcom24
immagini shock

Iran, la tv di Stato mostra le immagini dei manifestanti uccisi

Nei video della Repubblica islamica si vedono i cadaveri messi all'interno di sacchi di plastica

12 Gen 2026 - 16:21
00:28 

I video shock sono stati diffusi dalla tv di Stato: stando a quanto affermato, le immagini sono state girate all'interno di obitori. Secondo alcune Ong, sale ad almeno 572 il numero delle vittime (per la maggior parte manifestanti) dall'inizio delle proteste.

