Iran, la tv di Stato mostra le immagini dei manifestanti uccisi

Nei video della Repubblica islamica si vedono i cadaveri messi all'interno di sacchi di plastica
I video shock sono stati diffusi dalla tv di Stato: stando a quanto affermato, le immagini sono state girate all'interno di obitori. Secondo alcune Ong, sale ad almeno 572 il numero delle vittime (per la maggior parte manifestanti) dall'inizio delle proteste.
