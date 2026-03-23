Iran, la svolta di Donald Trump: annuncia un accordo in 15 punti con Teheran

La svolta di Donald Trump arriva a metà giornata, con una serie di dichiarazioni che potrebbero cambiare il corso della guerra contro l'Iran. L'ultimatum sulla riapertura dello stretto di Hormuz, in scadenza a mezzanotte, è congelato: gli Stati Uniti rinviano gli attacchi contro le infrastrutture energetiche di Teheran per cinque giorni, ha detto il presidente americano, parlando di colloqui positivi e produttivi con l'Iran. Ma è solo dopo la smentita della Repubblica islamica che il tycoon si spinge oltre: stiamo parlando con una figura di vertice. Non è la nuova Guida suprema Mojtaba Khamenei, non lo considero il leader, ha sottolineato Trump. E abbiamo raggiunto un accordo in 15 punti, tra cui il più importante: l'Iran ha accettato di non avere l'atomica.