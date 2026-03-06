MEDIO ORIENTE

Iran, la guerra di propaganda: la campagna di disinformazione del regime

Molti contenuti sono generati dall'intelligenza artificiale o"immagini di attacchi avvenuti in altri contesti, spacciati per operazioni degli ultimi giorni

di Francesca Canto
06 Mar 2026 - 19:34
Sono ore di paura, incertezza e confusione. Immagini e video della guerra in Iran irrompono sugli schermi dei nostri smartphone. Tanti contenuti, tra i quali è difficile capire che cosa è vero e che cosa è falso. Molti sono armi di propaganda, generati dall'intelligenza artificiale oppure immagini di attacchi avvenuti in altri contesti, spacciati per operazioni degli ultimi giorni. Il regime iraniano, grazie anche al sostegno dei russi che mirano a seminare dubbi sulla capacità degli armamenti occidentali, ha cominciato una massiva campagna di disinformazione.

