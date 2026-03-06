Iran, la guerra di propaganda: la campagna di disinformazione del regime

Sono ore di paura, incertezza e confusione. Immagini e video della guerra in Iran irrompono sugli schermi dei nostri smartphone. Tanti contenuti, tra i quali è difficile capire che cosa è vero e che cosa è falso. Molti sono armi di propaganda, generati dall'intelligenza artificiale oppure immagini di attacchi avvenuti in altri contesti, spacciati per operazioni degli ultimi giorni. Il regime iraniano, grazie anche al sostegno dei russi che mirano a seminare dubbi sulla capacità degli armamenti occidentali, ha cominciato una massiva campagna di disinformazione.