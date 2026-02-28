L'operazione di Israele e Stati Uniti

Iran, la cronaca dell'attacco alla Repubblica islamica

Gli F-22 e gli F-35 americani,"partiti dalle basi americane in Medio Oriente,"colpiscono diverse località del Paese

di Francesca Canto
28 Feb 2026 - 12:28
01:37 
Colonne di fumo si alzano su Teheran, si sentono tre esplosioni fortissime. Sono circa le undici del mattino nella capitale iraniana, quando Israele e gli Stati Uniti attaccano la Repubblica islamica. Gli F-22 e gli F-35 americani, partiti dalle basi americane in Medio Oriente, colpiscono diverse località del Paese.

