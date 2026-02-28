Iran, la cronaca dell'attacco alla Repubblica islamica
Gli F-22 e gli F-35 americani,"partiti dalle basi americane in Medio Oriente,"colpiscono diverse località del Paesedi Francesca Canto
Colonne di fumo si alzano su Teheran, si sentono tre esplosioni fortissime. Sono circa le undici del mattino nella capitale iraniana, quando Israele e gli Stati Uniti attaccano la Repubblica islamica. Gli F-22 e gli F-35 americani, partiti dalle basi americane in Medio Oriente, colpiscono diverse località del Paese.