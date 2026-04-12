Iran, la crisi in Medio Oriente fa aumentare i costi della mozzarella di bufala

La mozzarella di bufala, il celebre formaggio a pasta molle di origine campana, è molto amata nel nostro Paese. Ma è apprezzata anche all'estero e ora, con l’allarme per la possibile mancanza di cherosene negli aeroporti dovuto al conflitto in Iran, si teme un crollo degli ordini che arrivano da fuori dall'Italia. L'export per il settore vale il 35% del fatturato totale. Gli Stati più golosi? Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna, che da soli rappresentano il 60% delle esportazioni.