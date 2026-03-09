Iran, l'Unione europea cerca una soluzione diplomatica al conflitto

Cercare una soluzione diplomatica, parlare con una voce sola: la guerra in Iran scuote l'Europa, che teme l'allargarsi del conflitto e le conseguenze economiche della crisi. I vertici dell'Ue discutono in videoconferenza con i leader del Golfo: "Evitare il caos" è l'auspicio di Ursula von der Leyen e Antonio Costa, a 10 giorni esatti da un Consiglio europeo che ha il rilancio della competitività al centro. Ordine del giorno che rischia di essere stravolto dall'infiammata dei prezzi di gas, petrolio ed elettricità, a causa della chiusura dello stretto di Hormuz e dello stop alla produzione di Gnl, da parte del Qatar, fornitore alternativo alla Russia.