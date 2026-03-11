Iran, l'ipotesi delle mine nello stretto di Hormuz piazzate dagli ayatollah
Trump: "Se Teheran l'ha fatto davvero,"vanno rimosse immediatamente. Altrimenti ci saranno conseguenze militari devastanti, mai viste prima"di Isabella Josca
L’Iran intensifica gli attacchi alle navi vicino allo Stretto di Hormuz, passaggio cruciale per il 20% del petrolio mondiale. Solo nelle ultime ore, almeno tre imbarcazioni sarebbero state colpite da proiettili sconosciuti, secondo l'agenzia marittima del Regno Unito. Parte, forse, dell'operazione più intensa e pesante dall'inizio della guerra annunciata da Teheran, così come le indiscrezioni secondo cui il regime avrebbe cominciato a piazzare mine nello Stretto. Se confermato, si tratterebbe di una trappola clamorosa messa in atto dall’Iran, una sfida senza precedenti al commercio internazionale. La risposta di Trump non si è fatta attendere: se Teheran l'ha fatto davvero, e non ne abbiamo prove, ammette, "vanno rimosse immediatamente. Altrimenti ci saranno conseguenze militari devastanti, mai viste prima".