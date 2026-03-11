Iran, l'ipotesi delle mine nello stretto di Hormuz piazzate dagli ayatollah

L’Iran intensifica gli attacchi alle navi vicino allo Stretto di Hormuz, passaggio cruciale per il 20% del petrolio mondiale. Solo nelle ultime ore, almeno tre imbarcazioni sarebbero state colpite da proiettili sconosciuti, secondo l'agenzia marittima del Regno Unito. Parte, forse, dell'operazione più intensa e pesante dall'inizio della guerra annunciata da Teheran, così come le indiscrezioni secondo cui il regime avrebbe cominciato a piazzare mine nello Stretto. Se confermato, si tratterebbe di una trappola clamorosa messa in atto dall’Iran, una sfida senza precedenti al commercio internazionale. La risposta di Trump non si è fatta attendere: se Teheran l'ha fatto davvero, e non ne abbiamo prove, ammette, "vanno rimosse immediatamente. Altrimenti ci saranno conseguenze militari devastanti, mai viste prima".