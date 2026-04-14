Iran, l'interruzione dei colloqui non chiude la porta ai negoziati

Una pausa di riflessione, non la fine delle trattative. L'interruzione dei colloqui tra Washington e Teheran lo scorso weekend non ha chiuso la porta ai negoziati, al contrario i mediatori stanno lavorando senza sosta per organizzare un nuovo incontro tra le parti a Islamabad, in Pakistan, entro la fine di questa settimana. Il mondo intero resta a guardare con il fiato sospeso, nella speranza che si arrivi alla fine di una guerra che sta avendo effetti già devastanti sull'economia e la sicurezza alimentare globale. Al centro dell'attenzione resta lo Stretto di Hormuz, principale arma negoziale di Teheran.