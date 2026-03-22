Speciale Guerra in Iran
Per un raggio di oltre 4mila chilometri

Iran, l'Europa senza difese trema dopo il lancio di un missile di Teheran nell'Oceano Indiano

Il piano ReArm Europe ha provato a correre ai ripari, ma"i tempi veloci della guerra non corrispondono a quelli della burocrazia Ue

di Francesca Canto
22 Mar 2026 - 13:08
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L'Europa adesso trema. Il lancio dei missili balistici iraniani verso la base anglo-americana di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, a circa 4mila chilometri dalla Repubblica Islamica, ha allarmato il Vecchio Continente, mettendolo davanti a una scomoda evidenza: le capacità di difesa missilistica dell'Europa sono praticamente inesistenti. "Questi ordigni potrebbero raggiungere Roma, Berlino e Parigi", ha detto ieri il generale israeliano Eyal Zamir, aggiungendo che Teheran ha lanciato due armi balistiche intercontinentali a due stadi con una gittata di 4mila chilometri.

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