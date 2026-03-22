Iran, l'Europa senza difese trema dopo il lancio di un missile di Teheran nell'Oceano Indiano

L'Europa adesso trema. Il lancio dei missili balistici iraniani verso la base anglo-americana di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, a circa 4mila chilometri dalla Repubblica Islamica, ha allarmato il Vecchio Continente, mettendolo davanti a una scomoda evidenza: le capacità di difesa missilistica dell'Europa sono praticamente inesistenti. "Questi ordigni potrebbero raggiungere Roma, Berlino e Parigi", ha detto ieri il generale israeliano Eyal Zamir, aggiungendo che Teheran ha lanciato due armi balistiche intercontinentali a due stadi con una gittata di 4mila chilometri.