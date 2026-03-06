Iran, l'emergenza energia scuote il mondo: a Hormuz ferme oltre mille navi di petrolio e gas

L'emergenza energia scuote il mondo, i Paesi del Golfo sono pronti allo stop dell'export se non cesserà il fuoco. Come conseguenza, avvisa il ministro dell'Energia del Qatar, sono destinati a salire i prezzi del greggio, con gravi ripercussioni sulle economie mondiali. A una settimana dall'attacco in Iran, continua la tensione sui mercati con pesanti perdite, ed è caos carburanti con ricadute su prezzi e inflazione. Oltre mille navi cariche di petrolio e gas sono ferme a Hormuz, dove il traffico è paralizzato: bloccate materie prime per un valore di 25 miliardi.