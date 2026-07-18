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Iran, l'attacco americano contro una nave dei pasdaran

Nel video diffuso dall'esercito si vede il mirino puntato sul ponte della nave, pochi istanti prima dell'esplosione

18 Lug 2026 - 09:04
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