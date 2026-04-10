Speciale Guerra in Iran
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Iran, nuova era annunciata: Mojtaba"Khamenei parla ma non appare

Il nuovo leader rompe il silenzio sullo Stretto di Hormuz. Intanto resta il giallo sulla delegazione iraniana a Islamabad

di Eliano Rossi
10 Apr 2026 - 13:06
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A Teheran tornano le bandiere e le piazze si riempiono per i 40 giorni dalla morte di Ali Khamenei, in un clima che mescola lutto e propaganda. Il nuovo leader Mojtaba Khamenei parla di "nuova era" nello Stretto di Hormuz e promette difesa dei diritti iraniani, mentre resta avvolta nel mistero la sua assenza pubblica e quella della delegazione guidata da Ghalibaf ai colloqui in Pakistan. 

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