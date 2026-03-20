Iran, Khamenei: "I nostri nemici non dovranno essere più al sicuro"

"I nostri nemici non dovranno essere più al sicuro né in patria né all'estero". Il messaggio della Guida suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei, che non compare in pubblico dalla sua nomina, letto dalla conduttrice della tv di Stato, può essere visto come una delle numerose minacce retoriche del regime, ma anche come un ordine in codice. Poco dopo, il portavoce dell'esercito Sardar Shekarchi è stato ancora più chiaro: "D'ora in poi, i centri turistici e ricreativi di tutto il mondo, saranno insicuri per i nemici".