Uccisione Larijani e Soleimani, Katz: "Eliminati i responsabili del massacro dei manifestanti"
Il ministro della Difesa israeliano rivendica l'operazione
Il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, è stato ucciso in un attacco notturno condotto dall’Idf a Teheran. Considerato una delle figure più influenti del sistema di potere iraniano, Larijani sarebbe stato colpito nell’ambito di un’operazione mirata, mentre da Israele arrivano dichiarazioni che collegano il raid alla repressione delle proteste interne.