Teheran, colpito edificio durante il voto per il successore di Khamenei
Per la tv di Stato iraniana, invece, l'edificio era stato evacuato in tempo e non ci sarebbero vittime
Gli attacchi israeliani e statunitensi hanno colpito l'edificio dell'organismo che eleggerà la nuova guida suprema dell'Iran. Lo riferiscono i media iraniani. Secondo i media israeliani il raid, che ha dilaniato la struttura, sarebbe arrivato proprio mentre i leader religiosi stavano votando per individuare il successore di Ali Khamenei.