Dubbi sulla sorte dei leader religiosi

Teheran, colpito edificio durante il voto per il successore di Khamenei

Per la tv di Stato iraniana, invece, l'edificio era stato evacuato in tempo e non ci sarebbero vittime

03 Mar 2026 - 17:19
00:24 
videovideo

Gli attacchi israeliani e statunitensi hanno colpito l'edificio dell'organismo che eleggerà la nuova guida suprema dell'Iran. Lo riferiscono i media iraniani. Secondo i media israeliani il raid, che ha dilaniato la struttura, sarebbe arrivato proprio mentre i leader religiosi stavano votando per individuare il successore di Ali Khamenei.

