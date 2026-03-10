Iran: in fiamme area vicino ad un deposito petrolifero

Una striscia di fuoco impressionante, un incendio con fiamme alte e una colonna di fumo nero e denso. Le immagini arrivano da Teheran dove nei giorni scorsi è stato preso di mira un deposito di carburante: si tratterebbe di quello di Shahran, nel nord ovest della capitale iraniana. E non sarebbe l'unico: secondo le autorità iraniane infatti sono diversi i depositi petroliferi colpiti, sia nelle province di Teheran che in quella di Alborz. Nelle ultime ore l'inviato della Cnn, Fred Pleitgen ha riferito che "I quasi 10 milioni di abitanti di Teheran si sono svegliati con una mattina coperta da dense nuvole nere" e che "l'acqua piovana è in realtà nera, satura a quanto pare di petrolio".