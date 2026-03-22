Speciale Guerra in Iran
DOPO GLI ATTACCHI IRANIANI

Iran, il reportage dentro la base militare italiana a Erbil

"La notte tra l'11 e il 12 marzo eravamo già in stato di pre-allarme, il drone iraniano ha eluso i sistemi di sicurezza della coalizione ed è andato a impattare all'interno del campo", racconta un militare italiano

di Fausto Biloslavo
22 Mar 2026 - 19:46
02:30 
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Dopo l'attacco degli scorsi giorni, il giornalista Fausto Biloslavo è entrato nella base militare italiana di Erbil. Nel suo reportage, le immagini del centro comando, della sala briefing, dei bunker e le parole di alcuni militari in servizio presso il sito. 

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