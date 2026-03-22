Iran, il reportage degli attacchi in Israele su Arad e Dimona

200 feriti di cui 20 bambini. È il bilancio degli attacchi missilistici condotti dall'Iran sulle città israeliane di Arad e Dimona. "Abbiamo ridotto di oltre il 70% le loro capacità missilistiche ma il problema è che il regime iraniano ne aveva migliaia" ha affermato il portavoce dell'esercito israeliano che ha poi assicurato: "La nostra difesa è efficace". Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto all'Europa di unirsi alla guerra.