Iran, il prezzo del carburante mette in ginocchio i pescatori italiani

Sono giorni difficili per i pescatori italiani, in particolare quelli dell'Emilia Romagna e delle Marche, le cui marinerie si sono dette pronte a bloccare le attività. Il motivo è l'ennesima crisi che il settore deve affrontare. Prima il covid, poi la guerra in Ucraina; ora a metterlo definitivamente in ginocchio è il conflitto in Medio Oriente, che ha determinato quasi un raddoppio dei prezzi del carburante: se prima per una giornata di lavoro si spendevano in media 400 euro di rifornimento, ora si può arrivare anche a 700.