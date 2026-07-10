Iran, il popolo di Mashhad contro Donald Trump: "Hey, ti uccidiamo"
Secondo il governo israeliano, gli Ayatollah avevano messo in piedi concretamente un piano per uccidere il presidente americanodi Francesca Canto
"Hey Trump ti uccidiamo", si legge su un lungo striscione rosso - colore della vendetta nella cultura sciita - esposto dagli iraniani in marcia a Mashhad nell'ultimo giorno di celebrazioni per il funerale della Guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio dalle forze israelo-americane. Le minacce nei confronti del presidente americano sono presenti in ogni angolo delle città iraniane e secondo il governo israeliano non sono soltanto il grido di un popolo arrabbiato, ma la richiesta di attuare un piano già elaborato dal regime degli Ayatollah per uccidere il tycoon.