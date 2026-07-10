Iran, il popolo di Mashhad contro Donald Trump: "Hey, ti uccidiamo"

"Hey Trump ti uccidiamo", si legge su un lungo striscione rosso - colore della vendetta nella cultura sciita - esposto dagli iraniani in marcia a Mashhad nell'ultimo giorno di celebrazioni per il funerale della Guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio dalle forze israelo-americane. Le minacce nei confronti del presidente americano sono presenti in ogni angolo delle città iraniane e secondo il governo israeliano non sono soltanto il grido di un popolo arrabbiato, ma la richiesta di attuare un piano già elaborato dal regime degli Ayatollah per uccidere il tycoon.