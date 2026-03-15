Iran, il petrolio e il danno globale per la chiusura dello Stretto di Hormuz
Ogni giorno dallo Stretto di Hormuz transitavano 21 milioni di barili di greggio. Con la chiusura del sito, il prezzo al barile potrebbe arrivare a 200 dollaridi Stefania Scordio
Prima delle tensioni in Iran dallo Stretto di Hormuz, ora chiuso, transitavano 21 milioni di barili di greggio e 300 milioni di metri cubi di gas naturale liquefatto ogni giorno. Si tratta di materie prime che alimentano industrie, trasporti e sistemi energetici di tutto il pianeta. Il blocco del passaggio alle navi potrebbe far salire il prezzo del petrolio al barile oltre i 200 dollari, con pesanti conseguenze.