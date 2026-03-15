IL PREZZO POTREBBE SCHIZZARE

Iran, il petrolio e il danno globale per la chiusura dello Stretto di Hormuz

Ogni giorno dallo Stretto di Hormuz transitavano 21 milioni di barili di greggio. Con la chiusura del sito, il prezzo al barile potrebbe arrivare a 200 dollari

di Stefania Scordio
15 Mar 2026 - 12:44
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Prima delle tensioni in Iran dallo Stretto di Hormuz, ora chiuso, transitavano 21 milioni di barili di greggio e 300 milioni di metri cubi di gas naturale liquefatto ogni giorno. Si tratta di materie prime che alimentano industrie, trasporti e sistemi energetici di tutto il pianeta. Il blocco del passaggio alle navi potrebbe far salire il prezzo del petrolio al barile oltre i 200 dollari, con pesanti conseguenze. 