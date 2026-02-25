Iran, il peluche simbolo delle rivolte spaventa il regime
18.00 IRAN, BASIJI CONTRO IL "RATTO ALI", SIMBOLO PROTESTA SRVdi Alfredo Macchi
Il "topo ali", raffigurazione satirica della guida suprema Alì Khamenei che secondo gli oppositori si sarebbe rifugiato in un bunker sotterraneo durante i bombardamenti dello scorso giugno, è diventato emblema della protesta studentesca. All'università Sharif di Teheran uno studente filo governativo si è arrampicato su un albero per tirare giù il pupazzo del roditore con il turbante appeso ai rami mentre dagli studenti anti-regime si levavano fischi e slogan. Un gesto che ha prodotto l’effetto opposto: ha reso evidente che quel simbolo viene percepito come abbastanza minaccioso da dover essere rimosso. E così, in poche ore, il “topo ali” è diventato virale sui social, innescando un’ondata di ironia contro il regime degli Ayatollah.