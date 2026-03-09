Iran, il Paese resta sotto attacco e le macerie aumentano

Un'enorme nuvola nera copre ancora il cielo di Teheran. I siti di stoccaggio del petrolio bombardati da Israele continuano a bruciare. L'aria della capitale è irrespirabile. La Mezzaluna Rossa ha chiesto alla popolazione di rimanere in casa. La paura dell'arrivo della pioggia acida è diventata, in poche ore, realtà. Nel cielo oscurato riverberano i boati dei razzi israelo-americani. Il Paese rimane sotto attacco e le macerie aumentano: edifici distrutti, auto carbonizzate.