Iran, il giallo dello sminamento nello Stretto di Hormuz

Mentre Stati Uniti e Iran stavano trattando a Islamabad per consolidare la tregua, Donald Trump ha spiazzato tutti annunciando sui social l'inizio della bonifica dalle mine dello Stretto di Hormuz, definendolo un "favore ai paesi di tutto il mondo". Poche ore dopo il comando centrale americano ha confermato che due cacciatorpediniere, la Frank Peterson e la Michael Murphy, hanno attraversato Hormuz con la missione di "stabilire le condizioni" per l'apertura di un nuovo passaggio, una rotta sicura da condividere presto con la navigazione commerciale". L'ammiraglio Brad Cooper ha aggiunto che altre risorse, compresi droni sottomarini, si uniranno all'operazione nei prossimi giorni. La notizia è piovuta sul tavolo dei negoziati con un effetto dirompente. L'Iran, che vuole vedere riconosciuta la propria autorità sul braccio di mare, ha smentito sostenendo che le navi americane sono tornate indietro. Resta il mistero.